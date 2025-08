Predsedničin obisk na 17. taborniškem Zletu

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je v torek, 5. avgusta, obiskala vseslovensko taborniško srečanje v Kazljah pri Sežani. 17. taborniškega Zleta se udeležuje tisoč mladih od 14. do 18. leta iz Slovenije, pa tudi iz zamejstva in nekaj drugih držav ob spremstvu in pomoči dodatnih 200 prostovoljk in prostovoljcev. Večdnevni množični dogodek Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) poteka vsaka štiri leta, cilj pa ostaja skozi leta nespremenjen: grajenje skupnosti in utrjevanje vrednost odgovornosti, sodelovanja ter spoštovanja do narave.