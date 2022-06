Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je na predvečer dneva Primoža Trubarja udeležil prireditve Vsi smo Trubarjevi v Rubijah. Priredila ga je občina ob kipu očetu sovenske besede, za postavitev katerega sta pred leti dala pobudo Venko Černic, lastnik rubijskega gradu, in predsednik goriškega Kulturnega doma Igor Komel. Dogodka se je udeležilo veliko domačinov, poleg častnega gosta pa so program sooblikovali mladi glasbeniki, zborovski in solistični pevci ter recitatorji.