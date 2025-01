Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) je v četrtek, 30. januarja, na novinarski konferenci ob prisotnosti visokih institucionalnih gostov, predstavnikov ustanov, ki so financirale prenovo, predstavilo prenovljeni Trg Evrope / Transalpina (naložba je vredna 4,2 milijona evrov). Simbolični kraj čezmejnega življenja in skupne kandidature, je pripravljeno na nov zgodovinski dogodek za somestje, odprtje GO! 2025