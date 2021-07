Odprto igrišče Savo Ušaj v Nabrežini je gostilo turnir K.O., ki so ga priredili košarkarji in odbojkarice Sokola. Fantje so se pomerili v košarki 3x3, turnir odbojke na mivki pa je bil namenjen mešanim ekipam. Zbralo se je 14 ekip na košarkarskem turnirju, 16 pa na turnirju odbojke na mivki. Dan je potekal v veselem športnem duhu, večer je popestrila skupina Backspritz boys. Po koncu tekem je sledilo nagrajevanje s pozdravom predsednika Sokola Pavlom Vidonijem.