Objavljamo fotografije in videoposnetek, ki nam jih je poslala Barbra Briščik iz kraja Torrent na obrobju Valencie o posledicah hude vremenske ujme. Poplave, ki so terjale veliko število človeških življenj, so povzročile ogromno škodo. Kot se lahko vidi na posnetkih, so hudo prizadele tudi glavni vodni kanal, zaradi česar bo celotno mesto dalj časa brez vodne oskrbe.