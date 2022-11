Proseško martinovanje privabilo veliko obiskovalcev

Sveti Martin je z lepim vremenom osrečil domačine in vse ostale, ki so se v petek, 11. novembra, na njegov godovni dan, zbrali na proseškem praznovanju, in to po dveh letih koronskih omejitev, končno v prijetnem in sproščenem vzdušju. Prijetne temperature so na proseške ulice, ki so bile zaprte za promet, privabile veliko število obiskovalcev. Ti so se lahko ustavili ob številnih stojnicah, ki so ponujale najrazličnejše dobrote.

Na proseškem trgu, Kržadi, so svoje stojnice postavili člani Kmečke zveze in ponujali rujno kapljico svojih vin, a ne samo.Možno je bilo nabaviti tudi med, klobase, mortadelo, pršut, jabolka in drugo sadje. Praznični dan na Proseku so seveda odprli z zdravico.