Osrednja proslava ob 80. obletnici osvoboditve izpod nacifašizma na Tržaškem je potekala v tržaški Rižarni. Udeležila se je je več 2200-glava množica ljudi, kolikor največ so pač dopuščali varnostni organi. Nekateri so bili primorani ostani zunaj. Prisoten je bil med drugim znani italijanski pevec Piero Pelù. Slavnostna govornika sta bila tržaški župan Roberto Dipazza in zgoniška županja Monica Hrovatin. Ob koncu proslave je nastopil TPPZ Pinko Tomažič.