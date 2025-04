Proslave ob 80. obletnici osvoboditve

Ob spomeniku v Dolini, kjer so poimensko imenovani domačini, padli za svobodo, so 25. aprila množično proslavili dan osvoboditve. Pod okriljem Občine Dolina so nastopili združeni pevski zbori in skupine, ki delujejo na občinskem ozemlju, ter združeni godbi na pihala. Prisotne so nagovorili župan Aleksander Coretti, podpredsednik VZPI-ANPI Alessandro Pollio Salimbeni in tržaški zgodovinar Štefan Čok.

Pri Sveti Ani, ob spomeniku tamkajšnjim padlim, se je začel program tržaških dopoldanskih praznovanj, kjer sta prisotne nagovorila zgodovinarja Jože Pirjevec in Patrick Karlsen. V Nabrežini so na predvečer 25. aprila, po poklonu vaškim spomenikom na območju devinsko-nabrežinske občine, priredili svečanost pred spomenikom, med katero sta navzoče nagovorila župan Igor Gabrovec in član državnega vodstva VZPI Patrik Zulian.