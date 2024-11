V Skladišču 26 bo do 16. februarja na ogled razstava oblek legendarne televizijske zvezde Raffaelle Carrà. Na razstavi z naslovom Com’è bello da Trieste in giù so na ogled ekstravagantne obleke, ki jih je priljubljena televizijska voditeljica, pevka, plesalka in igralka nosila med vodenjem različnih oddaj v osemdesetih in devetdesetih letih, pa tudi v prvih letih novega tisočletja. 35 kosov prihaja iz zasebne zbirke.