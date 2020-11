Samo ozaveščena družba lahko kljubuje nasilju. Samo družba z ničelno toleranco do njega, ga lahko iztrebi. Bližino žrtvam nasilja so s simbolnim dejanjem izrazile županje Zgonika Monica Hrovatin, Repentabra Tanja Kosmina in Devina - Nabrežine Daniela Pallotta. Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami so pred sedeži svojih občin odkrile rdečo klop, ki opozarja na vse bolj pereč družbeni problem.