V soboto je vzdušje na tržaškem nabrežju popestril pustni sprevod Re Carnival, na katerem so poleg lokalnih pustnih skupin in vozov sodelovali tudi nekateri iz Veneta. Med vozovi je bilo opaziti tistega iz Medjevasi in Štivana, nastopila je tudi Openska pustna klapa, v množici vozov pa je bilo videti še pustarje iz Milj.