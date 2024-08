Škedenjske ulice so v soboto napolnili obiskovalci vseh starosti. Tretja poletna noč Škedenj pod zvezdami, ki jo prireja tržaška občina v sodelovanju z zvezo Confcommercio, s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in z lokalnimi društvi, je tudi tokrat privabila ljubitelje tradicij, glasbe in praznovanj z bogatim sejmom obrtnikov, glasbo v živo, odprtimi muzeji in delavnicami v znamenju spoštovanja do živali in ljudi.