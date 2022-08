Sklenil se je praznik sv. Roka

Praznovanje ob godu vaškega in občinskega zavetnika sv. Roka se je v Nabrežini zaključilo konec tedna. V petek so na svoj račun prišli najmlajši. Na župnijskem dvorišču so predstavili slikanico Lare Spinazzola, ki jo je izdala založba Mladika, Kam je izginila zelena? Sledila je tudi likovna delavnica.

V soboto je bilo ves dan pestro na Sokolovem igrišču, saj je potekal turnir v odbojki na mivki, sledil je še koncert glasbene skupine Čuki.

V nedeljo se je dogajanje sklenilo z nastopom Godbenega društva Nabrežina in drugim Festivalom smeha.