Upokojeni tržaški škof Evgen Ravignani, ki je umrl preteklega 7. maja v starosti 88 let, odslej počiva v grobnici v stolnici sv. Justa ob predhodnikoma Antonu Santinu in Lovrencu Bellomiju. Pogrebna maša, ki jo je vodil tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi ob somaševanju škofov iz Gorice, Vidma in Vittoria Veneta ter upokojenega škofa iz Pordenona in tržaških duhovnikov, je potekala sicer javno, a ob omejeni udeležbi zaradi varnostnih določil za zajezitev pandemije koronavirusa.