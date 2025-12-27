VREME
Skupna openska božična prireditev v cerkvi sv. Jerneja

V organizaciji Društva Finžgarjev dom so učenci in člani društev skupaj oblikovali bogat dogodek

FotoDamj@n -
Damjan Balbi |
27. dec. 2025 | 10:00
V petek, 19. decembra, je v cerkvi sv. Jerneja na Opčinah zaživela božičnica, ki je bila popotovanje skozi čas in hkrati spuščanje v globine božične skrivnosti. Prireditev z naslovom Poslušajte vsi ljudje. Božična zgodba pred 2000 leti in danes so soustvarili recitatorji, glasbeniki in organizatorji Društva Finžgarjev dom, otroci OŠ Bevk, dijaki NSŠ Kosovel, župnija sv. Jerneja, Glasbena matica in SOMPD Vesela pomlad. Skavti so iz darovanih igrač ustvarili jaslice, ob njih zbirajo pomoč za družine iz Gaze.

