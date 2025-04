Slabo vreme ni ustavilo slovesnih svečanosti

Kljub nenaklonjenemu vremenu so danes v številnih krajih na Goriškem obeležili 80. obletnico konca druge svetovne vojne in zmago nad nacifašizmom. Pred spomeniki padlim v NOB so pozvali k negovanju spomina na osvobodilni boj in hkrati izkoristili priložnost za globlji razmislek o pomenu svobode in miru, ki nista samoumevna. Med svečanostmi je bila pred številnimi pomniki prisotna častna straža tabornikov Rodu modrega vala.

V Sovodnjah je proslava potekala že včeraj, ko so se v večernih urah zbrali pred spomenikom na Trgu neodvisnosti v Gabrjah, kjer je govor imel župan Luca Pisk. Danes je na Peči in v Rupi zapela moška pečanska klapa, na Vrhu pa - v skupni zasedbi - ženska vokalna skupina Danica in dekliška vokalna skupina Biseri. V Sovodnjah je kulturni program oblikovala ženska vokalna skupina Konfluens, ki jo je spremljal harmonika Daniel Budin; nastopila je tudi recitatorka Mateja Balta.

V Pevmi so venec položili predstavniki ANPI-VZPI in Krajevne skupnosti. Nastopili so pevci moškega zbora Štmaver in učenci OŠ Josipa Abrama, slavnostni govornik pa je bil Aleš Waltritsch.

Pred podgorskim spomenikom sta spregovorila Anna Di Gianantonio in Aldo Rupel, zapeli pa so zbor Mirko Špacapan, ansambel slovenskih licejev in zbor šole Trinko. Venca so položili tudi v Števerjanu in na Jazbinah. Na svečanosti, ki jo je priredilo KD Briški grič, sta nastopila VS Briške Trcinke in Oder Mladih, govor pa so zaupali Davidu Bandlju.

Maši v spomin na padle je v Doberdobu sledilo polaganje vencev. Osrednji govor je imel župan Peter Ferfoglia, nastopili pa so Pihalni orkester Kras ŽVS Jezero in KD Kremenjak.

V Štandrežu je bil slavnostni govornik evropski poslanec Matjaž Nemec. Proslavo so oplemenitili Martina Feri, Neja Volčič, DVS Biseri in recitatorji KD Oton Župančič, druženje pa se je nato nadaljevalo v prostorih doma Andreja Budala.

Predstavniki ANPI-VZPI, SKGZ, SSO in Krajevne skupnosti za Oslavje-Pevmo-Štmaver so vence polagali v Ulici Barzellini, na goriškem gradu, pred železniško postajo, v Pevmi, Podgori, V Štandrežu in na glavnem mestnem pokopališču. Tu so bili letošnji govorniki Mirko Primožič, Marino Marsič in Filip Hlede.