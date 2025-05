V mali kraški vasici Slivno je v soboto, 10. maja, eksplodirala Slivenska pomlad, veliki vaški praznik, ki so ga krajani priredili ob postavitvi novih tabel z izvirnimi hišnimi in ledinskimi imeni. Zaigrala je nabrežinska godba na pihala pod taktirko Sergia Grattona, zapela fantovska pevska skupina Vihar z Mirkom Ferlanom na čelu, še dolgo po slovesnosti pa so zbrane razveseljevali Rujni muzikanti. Z vaškega »trga« K’ržada je krenil pohod po Pešpoti Slivno pod vodstvom Zvonka Legiše.