V Trstu se je v četrtek, 9. junija, na Trgu sv. Antona nadaljevalo snemanje Salvatoresovega celovečerca Napoli - New York. Dogajanje je režiser postavil v 40. leta prejšnjega stoletja, ko so številni Italijani iskai srečo »čez lužo«. Trst se za filmske potrebe lahko spremeni v katerokoli mesto, je Salvatores zaupal novinarjem, tudi v New York.