Šola na Katinari praznuje 230 let. V spremstvu ravnateljice VŠ Vladimirja Bartola Caroline Visentin, profesorjev in pomožnega osebja so se dijaki postavili za skupno fotografijo s transparentom v štirih jezikih, nato so ga izobesili na zunanjo ograjo in so dobesedno objeli šolo. Obkolili so stavbo in ji s pesmijo prisrčno voščili v treh jezikih. Na šolskem dvorišču so bili na ogled staro računalo, tabla, klop in nekaj lesenih predmetov, ki jih v šoli hranijo v spomin na stare čase.