Mnogi so mamljive zunanje temperature velikonočnega vikenda izkoristili za športno udejstvovanje izven domače koronatelovadnice. Tako na Krasu kot v mestu je bilo na cestah videti neobičajno število kolesarjev in tekačev, ki v teh rdečih dneh izkoriščajo omejen promet na cestah in torej zanje veliko varnejše premikanje.