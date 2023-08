Spomin na čas, ko so v Miljah gradili ladje

Bili so časi, ko so ljudje na Tržaškem živeli v tesnem sozvočju z morjem in je to krojilo krajevno gospodarstvo in poklice. Poleg tržaškega pristanišča so v času nekdanje Avstrije cvetele ladjedelnice. Kot gobe po dežju niso »zrasle« le v Trstu, temveč tudi v sosednjih Miljah. Miljska ladjedelniška zgodba je morda manj znana, vendar vseeno pestra in zanimiva. Vanjo se lahko poglobimo na razstavi Cantieri & cantierini, ki jo prireja Občine Milje in je do 20. avgusta na ogled v tamkajšnjem muzeju moderne umetnosti Ugo Carà. Ogled je možen od torka do petka med 18. in 20. uro, v soboto med 10. in 12. ter med 18. in 20, v nedeljo in na veliki šmaren pa med 10. in 12. uro.