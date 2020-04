Spoštljiv poklon padlim ob 25. aprilu

V skoraj prazni Rižarni je ob prisotnosti predstavnikov institucij, krajevnih uprav, odbora za zaščito vrednot odporništva ter slovenske narodne skupnosti potekala glavna svečanost ob 75. letnici osvoboditve. Župani tržaške pokrajine so posredovali sporočilo novega odporništva, medtem ko se je pred 75 leti bila borba proti vidnemu nacifašističnemu sovražniku, se zdaj bije borba proti nevidnemu sovražniku, ki predstavlja po eni strani nevarnost za naše zdravje, po drugi pa nevarnost za našo svobodo.

Padlim so se poklonili na Tržaškem in Goriškem tudi v okoliških občinah in številnih vaseh.