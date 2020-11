Sprehod med morjem in vinogradi

Sončen in topel dan je v soboto, 7. novembra, spremljal dvajseterico pohodnikov, ki se je z naravoslovno vodičko združenja Estplore Saro Famiani na čelu spustila od spomenika padlim na Proseku proti bregu, po stezah in kolovozih, strmih stopnicah in ozkih rebrih, mimo na novo obdelanih vinogradov na terasah in od robide očiščenih zemljišč, ki kažejo, da se je človek ponovno lotil nelahkega dela v težko dosegljivi naravi. Pohodniki se niso mogli nagledati v soncu svetlikajočega se morja in osupljivega pogleda na vinograde.