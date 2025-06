Z odločnim, a lahkotnim korakom in bistrim pogledom, v katerem se zrcali duša mladega pesnika in upornika, stopa Srečko Kosovel po sežanskem Trgu osvoboditve. Kip priznane slovenske kiparke Alenke Vidrgar sta v sredo, 18. junija, odkrila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in sežanski župan Andrej Sila. Na trgu so med prijetno kulturno prireditvijo odmevali verzi in pesmi leta 1904 v Sežani rojenega pesnika.