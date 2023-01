Starka Befana se je po vrvici spustila v globino

V Briškovski jami je v petek, 6. januarja, popoldne, 900 navdušenih obiskovalcev – otrok in njihovih staršev oz. nonotov – pričakalo dobro starko Befano (bilo jih je sicer več), ki se je po vrvici spustila v globino z zvestimi prijatelji, svetimi tremi kralji, božičkom, zvezdo repatico in mitskimi živalmi. Na dnu jame so dobre ženice otrokom delile sladkarije, odraslim pa toplo okrepčilo Gran Pampel, katerega sestavine ostajajo skrbno skrite. Za spust so poskrbeli speleologi iz komisije za jame Eugenio Boegan.