V goriški stolnici so v četrtek odprli stalno razstavo, na kateri je na ogled 34 dragocenih nabožnih predmetov, od relikviarijev do monštranc, tunik, pastoral in kipov, ki so tesno prepleteni z zgodovino goriškega prostora. Razstava je na ogled ob sobotah in nedeljah med 15. in 17. uro, vstop je prost.