Minuli konec tedna je minil v znamenju lepega vremena in pete izvedbe Teka z burjo. Na petih preizkušnjah (S1 Ipertrail 173 km, S1 Ultratrail 164 km, S1 Trail 57 km, S1 Half 21 km in S1 Sprint 16 km) je tekmovalo več kot 2000 tekačev. Na najdaljši preizkušnji, na kateri so se tekmovalci orientirali le s pomočjo GPS naprave, je zmago slavil Južni Tirolec Peter Kienzl, ki je 173 km pretekel v 25 urah 20 minutah in 48 sekundah.