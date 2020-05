V ponedeljek, 18. maja je v Trstu navsezgodaj spet zadišalo po kavi in svežih rogljičkih, medtem ko so trgovci odpirali že dolgo zaprte trgovine.

Kavarne, restavracije, hoteli, trgovine, frizerji in kozmetični saloni, turistične storitve, fitnesi in bazeni so po dveh mesecih ponovno odprli svoja vrata in sprejeli prve goste oziroma stranke. Druga faza (in pol) izrednih razmer zaradi pandemije s koronavirusom se je tudi za trgovce na drobno in manjše obrate uradno začela.