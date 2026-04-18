Tudi letos so bili vsi zmagovalci

V organizaciji VZS Sklad Mitja Čuk je v športni dvorani na Rouni pri Briščikih potekala že 19. izvedba mednardodnega košarkarskega turnirja Zmagajmo vsi. Na. njem je nastopilo približno 60 košarkarjev in košarkaric iz osmih ekip. Gostitelje so zastopali Rdeči Čuki, iz Trsta je prišla ekipa CEST, iz Medeje pa ekipa Giuliano Schultz. Štiri ekipe so zastopale Slovenijo, in sicer dve iz ljubljanskega Zavoda Janeza Levca (enota Dečkova in enota 18), VDC Cerkinica in OŠ Rogaška Slatina. Prvič je na turnirju Zmagajmo vsi nastopila ekipa iz Novega Sada.

Vzgojiteljem Sklada Mitja Čuk so pri izpeljavi turnirja tudi letos na pomoč priskočili dijaki humanističnega liceja Anton Martin Slomšek iz Trsta. Uvodne tekme so si s tribun pogledali učenci 1. in 2. razreda osnovne šole Lojze Kokoravec Gorazd – 1. maj 1945 iz Zgonika. Sklepnemu nagrajevanju (kolajne za vse udeležence in pokale za vse ekipe so izdelali gojenci Sklada Mitja Čuk) je kot častni gost prisostvoval nekdanji Jadranov košarkar in A-ligaš Marko Ban.