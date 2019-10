Utrinki Barcolane 50+1

Na Barcolani 50+1 je na startni liniji v nedeljo, 13. oktobra, stalo 2015 jadrnic. Zaradi rahlega vetra so regato zaključili na drugi boji, po desetih letih si je zmago spet priborila Maxi Jena, letos sicer kot Way of life. Jadranica slovenske ekipe Ewol, na čelu katere stoji Gašper Vinčec, je s pravilnimi izbirami v rahlem vetru ugnala celo floto že po startu in samostojno jadrala do konca. Drugi je bil črnogorski Shining, na tretje mesto pa se je uvrstila še ena slovenska jadrnica, Scorpio Iztoka Krumpaka. Na splošno pa je tudi letos Barcolana poskrbela za pravi športni - in ne samo - praznik.