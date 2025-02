Sobotno dogajanje v Evropski prestolnici kulture 2025 se je začelo s sprevodom, ki je startal ob 10. uri na Korzu Italije ob goriški postaji in se nadaljeval vse do novogoriške postaje. Bogat program so v Gorici oblikovali številni glasbeniki in plesalci, godbe in folklorne skupine, med katerimi je bilo veliko slovenskih.