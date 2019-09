Tretja globalna stavka proti klimatskim spremembam je bila več kot opazna tudi v Trstu, mestne ulice je na pobudo gibanja Petki za prihodnost (Fridays for Future) preplavila množica mladih in manj mladih, ki so s transparenti pozivali oblastnike, naj končno resno ukrepajo in zaščitijo planet. Napisi so bili povečini v angleščini, ob italijanskih pa je bilo tu pa tam opaziti tudi kak slovenski napis. Navzoči so bili tudi dijaki slovenskih šol.