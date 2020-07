Poletni center, ali t.i. nogometni kamp kriškega kluba Vesna, je tudi letos, v organizaciji Nataše Sedmak, virusnim razmeram navkljub doživel velik uspeh. Na kriških zelenicah se je dva tedna zapored za žogo podilo skoraj štirideset malih nogometašev, ki so med karanteno močno pogrešali skupno igro in ekipni duh. Po treningih so v popoldanskih urah potekale bolj lahkotne dejavnosti in družabne igre.