Kljub deževnemu začetku je v ponedeljek prvi dan pouka na slovenskih osnovnih šolah in vrtcih doberdobskega in goriškega ravnateljstva potekal v veselem in sproščenem vzdušju. Okrašene učilnice je prvič obiskalo 83 prvošolcev in 142 malčkov, od katerih jih bo 20 obiskovalo pomladna oddelka. Skupno so včeraj v goriških in doberdobskih šolah in vrtcih sprejeli 847 otrok.