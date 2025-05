V Trstu in na Krasu za večjo varnost na delu

»Živel prvi maj! Živeli delavci! Živele delavke!« je bilo slišati na Velikem trgu v četrtek, na praznik dela, potem ko se je tu zaključil tradicionalni prvomajski sprevod v organizaciji sindikatov CGIL, CISL in UIL, ki je na ulice privabil okrog tri tisoč ljudi. Ti so zahtevali večjo varnost in opozarjali na prevelika števila, ki poročajo o smrtnih nesrečah na delovnem mestu. Tudi od spomenika padlim v Križu in vse do Nabrežine so v sprevodu plapolale rdeče in druge zastave. Udeležence shoda je na cilju pričakalo Godbeno društvo Nabrežina, ki je spremljalo polaganje vencev k spomeniku smrtno ponesrečenih pri delu. O boju proti tovrstnim nesrečam je spregovorila Jadranka Blasina. V Križu je nato sledil še tradicionalen prvomajski praznik pod šotorom, posvečen prazniku dela ob 80-letnici osvoboditve.