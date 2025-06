V Trstu zrasel mogočen cirkuški šotor

Z dvigom šotora Grand Chapiteau, ki v višino meri 19 metrov, v širino pa 51 metrov, se je v soboto začelo odštevanje na tržaško premiero svetovne cirkuške atrakcije iz Kanade Cirque du Soleil. Od 13. junija do 13. julija bodo obiskovalci na parceli med silosom in Starim pristaniščem uživali ob prenovljeni predstavi Alegría - In a new Light.

Oprema, ki so jo v Trst pripeljali v 77 tovornjakih, tehta kar 2000 ton. V prihodnjih dneh bodo postavili še dva manjša šotora pred osrednjim prizoriščem, v katerih bodo uredili trgovinico s spominki te cirkuške skupine in bar s hrano in pijačo.