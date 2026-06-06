V Izoli razglasili prejemnike nazivov županovo oljčno olje in vino za leto 2026

Občina Izola je tudi letos na Prazniku vina, oljk in rib obelodanila letošnja prejemnika naziva županovo oljčno olje in županovo vino, ki bosta leto dni predstavljala občino ter se uporabljala v protokolarne namene, poročajo Primorske novice. Naziv Županovo vino Občine Izola za leto 2026 je dodelila Malvaziji 2022 iz Vinske kleti Robija & Dorjana Korenike, Martini Veršnik za oljčno olje sorte maurino pa naziv Županovo oljčno olje 2026.

Najkakovostnejše oljčno olje so izbrali v okviru festivala Zlata oljčna vejica, ki je 5. februarja potekal v prostorih centra odličnosti InnoRenew CoE v Izoli. Najboljše vino pa je strokovna komisija izbrala 27. maja na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica.

Na javni natečaj za izbor županovega vina se je letos prijavilo pet izolskih vinarjev. Petčlanska strokovna ocenjevalna komisija pod vodstvom Tamare Rusjan je ocenila 12 vzorcev belih in rdečih vin. Naziv Županovo vino Občine Izola za leto 2026 je bilo dodeljeno Malvaziji 2022 iz Vinske kleti Robija & Dorjana Korenike. Drugo nagrado je osvojila Malvazija 2024 vinarjev Korenika & Moškon, tretjo pa Refošk 2023 Vin Markovič.

Ocenjevanje oljčnega olja letnika 2025 je potekalo v sodelovanju z Društvom oljkarjev Slovenske Istre. Komisija, ki ji je predsedovala Teja Hladnik, je med 45 vzorci izolskih pridelovalcev največ točk dodelila Martini Veršnik za oljčno olje sorte maurino. S tem je prejela priznanje za Županovo oljčno olje Občine Izola za leto 2026. Drugo nagrado je osvojil Egidio Krajcar za oljčno olje sort monticola in pendolino, tretjo pa Martin Adamič za maurino.