Velika noč pri Guštinu, Sardoču, Križmanu in Lampari

Klasična slika velikonočnega kosila v restavraciji ali gostilni je letos le bled spomin. Praznično obložene mize z okusnimi jedmi našega okolja pa bodo popestrile nedeljski obrok, ki bo neposredno iz kuhinje najljubše gostilne ali restavracije pristal na dom.

Edina pot do strank v času izrednih razmer zaradi širjenja okužbe s koronavirusom je namreč dostava, za katero se je odločila večina gostilničarjev na Tržaškem. Skoraj vsi prisegajo na tradicijo in v ponudbo vključujejo tiste dobrote, ki so za ta čas najbolj priljubljene.