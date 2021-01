Miha Pečar in Matej Škerk, ustanovitelja športnega društva Burja, sta v nedeljo, 17. januarja, po Ribiški poti v Nabrežini premagala višinsko razliko 2864 metrov in se tako virtualno povzpela na Triglav. Ker je od morja do Nabrežine višinska razlika 147 metrov, sta se morala po 512 stopnicah do morja spustiti dvajsetkrat, prav tolikokrat pa se povzpeti nazaj v breg. Pridružili so se jima še Paolo Glavina, Sandi Slavec in Stefano Simeoni.