Z velikonočno zaostritvijo ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v Sloveniji so se na prehodih vzdolž italijansko-slovenske mejne črte spet pojavile pregrade, ki bodo preglavice povzročale predvsem osebam, ki so upravičene do prehajanje državne meje, a se bodo odslej morale zapeljati do najbližje kontrolne točke. Številni maloobmejni prehodi pa so po novem zaprti.