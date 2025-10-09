Začela se je Barcolana 2025

Jadralni praznik je z odprtjem Naselja Barcolana na nabrežju v sredo, 10. oktobra, stopil v živo. Na nabrežju je mogoče poznavati tudi turistične znamenitosti Slovenije, hrvaškega Labina, s svojo stojnico pa se predstavlja tudi slovenski šport v Italiji. Odlično so zastopane tudi Občina Devin – Nabrežina, Dolina, Repentabor in Zgonik. Pred to stojnico bosta privezani tudi dve jadrnici društva Dis-equality, ki je partner Občine Devin - Nabrežina na področju vključevanja in premagovanja razlik, povezanih z invalidnostjo.