Barcolana

Začela se je Barcolana 2025

V sredo, 10. oktobra, so odprli naselje

FotoDamj@n |
Trst |
9. okt. 2025 | 8:00
Jadralni praznik je z odprtjem Naselja Barcolana na nabrežju v sredo, 10. oktobra, stopil v živo. Na nabrežju je mogoče poznavati tudi turistične znamenitosti Slovenije, hrvaškega Labina, s svojo stojnico pa se predstavlja tudi slovenski šport v Italiji. Odlično so zastopane tudi Občina Devin – Nabrežina, Dolina, Repentabor in Zgonik. Pred to stojnico bosta privezani tudi dve jadrnici društva Dis-equality, ki je partner Občine Devin - Nabrežina na področju vključevanja in premagovanja razlik, povezanih z invalidnostjo.

