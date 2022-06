Na kotalkališču Pikelc na Opčinah so včeraj slavnostno odprli 18. Igre prijateljstva, ki jih letos gostimo v Trstu in okolici. Glavni nositelj projekta je Združenje športnih društev v Italiji. Na Igrah nastopajo mladi športniki pod 17. letom starosti iz Italije (člani slovenskih in italijanskih društev), Slovenije, Hrvaške in Bosne in Hercegovine.