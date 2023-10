V sredo, 4. oktobra, je na tržaškem nabrežju zaživelo naselje Barcolana. Predstavlja se kar 200 razstavljavcev, med katerimi so institucionalni predstavniki, pokrovitelji, turistični ponudniki, gostinci in trgovci navtične opreme, med njimi Slovenija in slovenski turistični ponudniki, slovenske kmetije s Tržaškega in iz Slovenje in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji.