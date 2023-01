Zelo močna burja na Tržaškem

Na Tržaškem je v ponedeljek, 23. januarja, zapihala zelo močna burja. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK Arpa je namerila njen najmočnejši sunek 126 km/h. Povzročala je precejšnje težave. Gasilci so bili vseskozi na delu zaradi odstranjevanja padlih dreves in zlomljenih vej, padajočega ometa in zavarovanja objektov. Burja je med drugim odnašala zabojnike za smeti in jih prevračala. Močna burja pa ni ustvarjala le težav, saj je uspela ustvariti tudi slikovite prizore, zlasti na morju, ki jih je uspel ujeti v objektiv naš fotograf Damjan Balbi.