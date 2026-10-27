Življenje je daroval glasbi

V nedeljo, 25. oktobra, zvečer, je na Dolgi kroni zaživel koncert v spomin na Ignacija Oto z naslovom Življenje darovano glasbi, ki so ga ob njegovi petindvajseti obletnici smrti priredili člani Slovenskega kulturnega društva Valentin Vodnik iz Doline v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev (ZSKD), Zadružno kraško banko Trst Gorica in Zadrugo Dolga Krona Dolina. Nastopilo je veliko število zborov tako iz dolinske občine kot od drugod, zapeli so tudi številne Otove pesmi oziroma dela, ki jih je on priredil.