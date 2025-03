20.000 žerjavov je preletelo Goriško (VIDEO)

Nekdanjo goriško pokrajino je v četrtek preletelo preko 20.000 žerjavov (v latinščini Grus grus), ki se selijo iz Severne Afrike proti Baltskim državam, Skandinaviji in Rusiji in letijo v značilnih formacijah v obliki črke »v«. Opazili so jih v številnih krajih, preleteli so tudi ornitološko opazovalnico na otoku Cona, kjer so jih prešteli. Na fotografiji, ki jo objavljamo, so žerjavi med preletom Števerjana, spodaj je na voljo tudi posnetek ptic, kjer je mogoče prisluhniti tudi njihovemu značilnemu oglašanju.

(video P.C.)