29-letnega zdravnika našli mrtvega

Tudi na Goriškem je danes mnoge pretresla vest, da je na svojem domu v Trstu umrl mladi zdravnik Ali Toufaily. Rodil se je pred 29 leti v Libanonu, doštudiral pa je na fakulteti za medicino v Trstu. Pred nekaj meseci je postal družinski zdravnik v Mošu, kjer so ga domačini takoj vzljubili, cenili pa so ga tudi številni Goričani, ki so po upokojitvi svojih družinskih zdravnikov prešli pod okrilje eksperimentalne ambulante zdravstvenega podjetja Asugi v Parku Basaglia. Alija Toufailya so našli brez življenja v njegovem stanovanju, šlo naj bi za naravno smrt.