40-letnica Kulturnega doma v znamenju sožitja in kulture

Čez dobra dva tedna bo goriški Kulturni dom praznoval svojo 40-letnico. V ta namen pripravlja uprava doma praznovanje, ki ga bodo sestavljali različni dogodki na kulturnem, glasbenem, razstavnem in športnem področju.

Program praznovanja so včeraj predstavili ob prisotnosti novinarjev z obeh strani meje. O pomembni vlogi Kulturnega doma je spregovoril tudi njegov predsednik Igor Komel, ki je izpostavil, da je slovenski hram kulture eden od stebrov sodelovanja v Gorici, v čezmejnem prostoru in v širšem Posočju. Utrjeval se je kot slovenski kulturni hram, istočasno pa tudi kot hiša sožitja Slovencev, Italijanov in Furlanov, je poudaril Komel. V nadaljevanju je nanizal pobude, ki jih upravni odbor doma pripravlja za konec meseca, ko se bodo zvrstile razne prireditve v počastitev obletnice. Osrednji dogodek bo na sporedu v soboto, 27. novembra, ob 19.30. Na jubilejni slovesnosti bosta spregovorila pisatelj in literarni kritik iz Trsta Miran Košuta v slovenščini in pisatelj iz Furlanije Angelo Floramo v italijanščini. Sledil bo koncert, ki ga pripravljajo po zamislih Petra Gergoleta in Manuele Marussi. Na izvirnem slavnostnem koncertu bo sodelovalo več pevk in pevcev, in sicer Martina Feri, Tatjana Mihelj, zbor Freevoices iz Koprivnega, Trio Iskrica in Gianni Del Zotto. Poleg njih bosta sodelovala še recitatorja Robert Cotič in Pierluigi Pintar ter napovedovalec Jari Jarc. Koncert bodo ponovili v nedeljo, 28. novembra, ob 11. uri.

Teden dni prej, v četrtek, 18. novembra, ob 18. uri bo na sporedu odprtje razstave likovnega ustvarjalca Demetrija Ceja, ob 90-letnici njegovega rojstva. V torek, 23. novembra, ob 20.30 uri bo na vrsti dokumentarni film GO-VID – Ko vidiš spet mejo, ki sta ga lani v času »lockdowna« in zaprtja državne meje med Italijo in Slovenijo pripravila Sara Terpin in Carlo Ghio. Gostje večera bodo harmonikar Erik Gregorič ter pevki Martina Feri in Paola Rossato. Sodelovala bodo dekleta vokalne skupine Danica z Vrha in slovenski kantavtor Rudi Bučar iz Kopra. Razne oblike praznovanja okrogle obletnice se bodo nadaljevale tudi v decembru.