40-letnik na domu gojil konopljo

Novogoriški policisti so konec oktobra na podlagi odredbe Okrajnega sodišča v Novi Gorici opravilih hišno preiskavo s področja prepovedanih drog v enem od naselij v novogoriški mestni občini. Pri hišni preiskavi objekta so policisti našli posebej prirejen prostor za gojenje rastlin v zaprtih prostorih (šotor), v prostoru so se nahajali tudi drugi predmeti. O ugotovitvah in sumu storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog so policisti obvestili novogoriško okrožno državno tožilko.

Prav tako so policisti v nadaljevanju hišne preiskave v prostorih stanovanjskega objekta našli in zasegli približno 2 kilograma posušenih zelenih vršičkov, ki po morfoloških značilnostih ustrezajo rastlini prepovedane droge konoplje, 6 manjših brizgalk konopljine smole ter šotor in opremo za vzgojo in gojenje konoplje, v katerem je bila posoda s semeni, pripravljenimi za kaljenje. Zasežene rastline in snovi so policisti poslali v nadaljnjo analizo.

Policisti bodo skladno z usmeritvami okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici 40-letnega osumljenca kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.