43 milijonov evrov za ureditev območja novogoriške železniške postaje

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, direktor Slovenskih železnic Dušan Mes in novogoriški župan Samo Turel so danes dopoldne podpisali pogodbo o sodelovanju pri projektu Evropske prestolnice kulture 2025, na podlagi katere bo država za ureditev območja železniške postaje v Novi Gorici namenila 43 milijonov evrov.

Na podlagi dogovora bodo prenovili tovorno skladišče, poslopje SVTK in stavbo, kjer trenutno domuje zdravstveni dom Slovenskih železnic. V prenovljenem tovornem skladišču bo EPIC - Evropska platforma za interpretacijo stoletja - nov razstavni prostor in prizorišče za dogodke. SVTK bo namenjen projektu Super 8, centru, ki bo povezoval kulturne vsebine z lokalno enogastronomijo. V prostorih železniškega zdravstvenega doma bo predvidoma informacijsko središče in podporni prostori za prireditve na Trgu Evrope / Transalšina. Po letu 2025 načrtujejo, da bi polovico razskladišča namenili Univerzi v Novi Gorici, ki si tam želi urediti predavalnice. Prostori Super 8 pa bodo trajno namenjeni gostinski ponudbo na območju, kjer se bodo srečevali in družili prebivalci in obiskovalci.